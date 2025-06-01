- Николай заслужил перейти в топ-клуб. Он со всем уважением относится к "Ростову", руководству клуба в лице Арташеса Арутюнянца, Алексея Рыскина, всего тренерского штаба и всего персонала. Николай очень тепло и с большим уважением относится ко всем. Но настал период, когда нужно сделать шаг вперед.
Напомним, вчера, 1 июня, после поражения в Суперфинале Кубка России от ЦСКА (0:0, 3:4 - по пенальти) нападающий "Ростова" Николая Комличенко сообщил, что провел свой последний матч за клуб.
Комличенко защищает желто-синие цвета с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026-го. Всего на счету 29-летнего форварда 130 игр за ростовскую команду, в которых он забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач. В этом сезоне он записал в свой актив 9+5 по системе гол плюс пас в 37 встречах за "Ростов" во всех турнирах.
Источник: "Чемпионат"
Агент Комличенко: он заслужил перейти в топ-клуб. Настал момент сделать шаг вперед
Агент Александр Клюев, работающий с форвардом "Ростова" Николаем Комличенко, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"