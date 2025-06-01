"Каждый вратарь - максималист. У всех в амбициях быть первым номером в сборной. Я перед собой тоже ставлю такие цели", - приводит слова Агкацева "Чемпионат".
23-летний вратарь Станислав Агкацев дебютировал за первую сборную России 15 ноября 2024 года и провел за национальную команду два матча.
В минувшем сезоне Агкацев провел за "Краснодар", в составе которого стал чемпионом страны, 34 игры во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз оставил ворота в неприкосновенности.
Вратарь "Краснодара" Агкацев: ставлю перед собой цель быть первым номером сборной России
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев заявил о своих амбициях быть первым номером в сборной России.
Фото: ФК "Краснодар"