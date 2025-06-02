Как сообщает «Спорт-Экспресс», Ролан Гусев войдёт в тренерский штаб Валерия Карпина в «Динамо». Ранее он исполнял обязанности главного тренера после отставки Марцела Лички, уволенного 1 мая.
Ранее в СМИ были новости, что Карпин согласовал с клубом трёхлетний контракт и получил разрешение РФС на совмещение работы в «Динамо» и сборной России. Ожидается, что официальное объявление о назначении 56-летнего специалиста состоится в период с 11 по 15 июня. Первая тренировка под его руководством запланирована на 16 июня.
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела четыре матча, добившись трех побед и 1 раз проиграв.
Ролан Гусев — воспитанник московского «Динамо», сыгравший за основу бело-голубых 161 матч и забивший 28 голов. В тренерский штаб динамовцев Ролан Александрович вошёл летом 2023 года. Ранее он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодёжную футбольную лигу, а также в академии армейцев и в юношеских сборных России.
"СЭ": Гусев останется в "Динамо" и войдёт в штаб Карпина
Ролан Гусев станет одним из помощников Валерия Карпина в новом тренерском штабе «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"