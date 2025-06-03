По данным «РБ Спорт», сразу три команды, поднявшиеся в РПЛ, проявляют интерес к хавбеку «Пари НН» Валерию Царукяну. 23-летний футболист попал в сферу интересов «Балтики», «Сочи» и московского «Торпедо».
Царукян стал игроком Пари НН в январе 2024 года, перейдя из Алании за 200 тысяч евро. С тех пор он провел 31 матч, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист. Контракт игрока с «Пари НН» действует до 30 июня 2027 года. Рыночная стоимость полузащитника составляет 700 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Царукяном интересуются три новичка РПЛ: "Балтика", "Сочи" и "Торпедо"
Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян может сменить клуб этим летом — им интересуются новички Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Пари НН"