Грозненский "Ахмат" планирует пригласить на роль главного тренера команды российского специалиста Александра Сторожука. Как сообщает Metaratings, Сторожук является является фаворитом на позицию наставника команды.
По данным источника, стороны ещё не активировали переговоры. "Ахмат" сохранил прописку в РПЛ благодаря победе в переходных матчах над "Уралом" (1:2, 2:0). После поражения в первом матче грозненцев покинул главный тренер Сергей Ташуев.
Тульский "Арсенал" под управлением Александра Сторожука занял 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 41 очко в 34 матчах.
Источник: Александр Сторожук является главным претендентом на пост наставника "Ахмата"
В "Ахмате" определились с фаворитом на пост главного тренера команды в новом сезоне.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула ВКонтакте