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Адиев рассказал, что хочет подписать Зиньковского в "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев рассказал, хочет ли он подписать Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"
"Да. Антон находится в моем списке тех потенциальных новичков, о которых сказал выше. Я обозначил желание руководству: если есть возможность, нужно продлить его аренду", - цитирует Адиева "СЭ".

Антон Зиньковский перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Спартака" в зимнее трансферное окно на правах аренды. В минувшем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 24 матча и отметился 4 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.

Ранее Антон Зиньковский выступал за "Чертаново" и "Зенит-2". На счету футболиста 3 матча в составе национальной команды России.

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