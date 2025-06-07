По информации источника, предварительные переговоры с агентами футболиста уже провели "Уотфорд", "Мидлсбро", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Миллуол".
В прошедшем сезоне Олусегун провел за "Краснодар" 28 матчей, забил три гола и стал чемпионом РПЛ в составе краснодарской команды. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость нигерийца составляет 2,5 млн евро.
Источник: Allnigeriasoccer.com
Нигерийский форвард Олусегун из "Краснодара" заинтересовал клубы Чемпионшипа
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун заинтересовал четыре клуба английского Чемпионшипа.
Фото: ФК "Краснодар"