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Источник: Кононов начнет сезон РПЛ главным тренером московского "Торпедо"

Олег Кононов продолжит руководить московским "Торпедо" после выхода команды в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Торпедо"
Как стало известно Metaratings, руководитель клуба Леонид Соболев решил сохранить рулевого "автозаводцев" до ближайшей зимы. Тренеру уже дали "зеленый свет" для комплектования состава в летнее трансферное окно.

Под руководством Кононова "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги и гарантировало участие в РПЛ на следующий сезон.

Ранее некоторые СМИ сообщали о возможном назначении в московский клуб Олега Василенко.

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