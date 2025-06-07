Как стало известно Metaratings, руководитель клуба Леонид Соболев решил сохранить рулевого "автозаводцев" до ближайшей зимы. Тренеру уже дали "зеленый свет" для комплектования состава в летнее трансферное окно.
Под руководством Кононова "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги и гарантировало участие в РПЛ на следующий сезон.
Ранее некоторые СМИ сообщали о возможном назначении в московский клуб Олега Василенко.
Источник: Кононов начнет сезон РПЛ главным тренером московского "Торпедо"
Олег Кононов продолжит руководить московским "Торпедо" после выхода команды в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Торпедо"