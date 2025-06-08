"Карпин в раздевалке похвалил нас. Он сказал, что мы молодцы, показали хороший и содержательный футбол и могли выиграть. К сожалению, у нас не получилось реализовать свои моменты, так как вратарь нигерийцев сыграл хорошо и несколько раз спас команду", – приводит слова Пальцева Metaratings.
Товарищеский матч между сборными России и Нигерии прошёл 6 июня в Москве на стадионе "Лужники". Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. На 27-й минуте мяч в свои ворота отправил нигерийский защитник Семи Аджайи. Гости сумели отыграться на 71-й минуте - гол забил Толуваласе Арокодаре.
Следующим соперником национальной команды под руководством Валерия Карпина станет сборная Белоруссия. Встреча с ней пройдёт 10 июня в Минске. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.
Пальцев сообщил, что Карпин сказал в раздевалке после матча с Нигерией
Защитник сборной России Валентин Пальцев рассказал о реакции главного тренера Валерия Карпина на ничью в товарищеском матче со сборной Нигерией (1:1).
Фото: РФС