"Считаю, что Мусаев — лучший тренер сезона. Наверное, тут все очевидно. На протяжении сезона его критиковали, в нем сомневались, но он сумел сплотить команду и добиться результата", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, обогнав петербургский "Зенит" в турнирной таблице на один балл. Напомним, что на протяжении шести лет кряду бессменным чемпионом России являлась команда Сергея Семака, в мае петербургский клуб отпраздновал сто лет со дня основания "Зенита".
Экс-спортдир "Оренбурга" Андреев: Мусаев — лучший тренер сезона РПЛ
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев назвал лучшего тренера сезона РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"