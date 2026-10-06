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Роналду не вернется в сборную Португалии, пока ее тренирует Жезуш - СМИ

Будущее Криштиану Роналду в сборной Португалии под вопросом.
Фото: Getty Images
Как сообщил журналист CNN Portugal Руй Сантуш, 41-летний форвард Криштиану Роналду не вернется в сборную Португалии, пока Жорже Жезуш занимает пост главного тренера команды.

Напомним, ранее нападающий досрочно покинул расположения национальной команды после того, как Жезуш не выпустил его на замену в матче Лиги наций против Норвегии, который состоялся 27 сентября. В прессе появилась информация, что футболист заявил о своем намерении завершить выступления за сборную.

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