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"Был бы хороший финальный аккорд". Аршавин ответил, кому отдал бы "Золотой мяч" - 2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал игрока, которому отдал бы в этом году "Золотой мяч".
Фото: Getty Images
"Мне кажется, в этом году нет фаворита на "Золотой мяч". Но я бы отдал его Месси. Он здорово провел чемпионат мира, практически в одиночку тащил сборную Аргентины.

К сожалению, не смог дотащить команду до победы, но в любом случае играл очень здорово как в сборной, так и в "Майами". Он же и клуб привел к первому чемпионству. Это был бы хороший финальный аккорд, раз нет очевидного претендента", - сказал Аршавин.

В ночь с 6 на 7 октября состоится прощальный матч Лионеля Месси за национальную сборную Аргентины. Игра, в которой аргентинцы встретятся с командой Бенина, пройдет в Буэнос-Айресе и начнется в 02:00 по московскому времени.

На прошедшем этим летом ЧМ-2026 39-летний Месси провел все 8 матчей, в которых записал на свой счет 8 забитых голов и добавил к ним 4 результативных передачи на партнеров. Аргентина дошла на турнире до финала, где в дополнительное время уступила сборной Испании (0:1).

Напомним, за свою карьеру Месси восемь раз становился обладателем "Золотого мяча".

Источник: "Матч ТВ"

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