«Очень жалко. Тренер по менталитету подходил «армейцам», да и вообще мужик классный. То, какие это будет иметь последствия для команды, сейчас сложно сказать. В зависимости от того, кого возьмут на его место. Надо брать тренера, который проповедует быстрый переход из обороны в атаку. Ментально должен быть такой же: русскоговорящий, но знающий иностранные языки. Чтобы был симбиоз в команде. Николич ведь с любым футболистом в команде мог поговорить.
Хотелось бы, чтобы Марко высказался, всем нам объяснил, с чем связано его решение. В новый вызов верится с трудом. Деньги – это тоже не про него, потому что он здорово заработал в ОАЭ. Я очень расстроен, что Николич ушёл», — заявил Орещук Metaratings.
Напомним, сегодня, 9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Марко Николича.
Марко Николич начал тренировать ЦСКА летом 2024 года. Для него это уже второй опыт работы с российскими клубами. До этого он более года возглавлял «Локомотив», где они завоевали Кубок России. В его послужном списке также значатся такие клубы, как «Партизан», «Видеотон», «Шабаб Аль-Ахли» и «Войводина».
Под руководством сербского специалиста ЦСКА занял третье место в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Также вместе с ним «армейцы» завоевали Кубок России, победив в Суперфинале «Ростов».
Орещук — о Николиче: хотелось, чтобы он объяснил, почему ушёл из ЦСКА. В новый вызов верится с трудом
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на новость об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА