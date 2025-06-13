Кроме того, сообщается, что опорный полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов будет восстанавливаться после травмы в клубе из Санкт-Петербурга и летом может стать игроком "Зенита".
Дмитрий Васильев в сезоне-2024/25 в составе "Зенита" принял участие в 9 официальных матчах, забил 2 гола, получил 1 желтую карточку. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 600 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Источник: игрок "Зенита" Васильев близок к переходу в "Сочи"
По информации СМИ, опорный полузащитник петербургского "Зенита" Дмитрий Васильев близок к тому, чтобы перейти в футбольный клуб "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"