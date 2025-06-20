Сообщается, что в футболисте заинтересован лично главный тренер волжан Магомед Адиев, который работал с форвардом в сборной Казахстана. В то же время подписание самарским клубом Аймбетова зависит от продажи нападающего команды Ивана Сергеева.
Абат Аймбетов последние полтора года выступал за турецкий "Адана Демирспор". Причем его контракт с клубом истекает 30 июня 2025 года.
В сезоне-2024/25 нападающий принял участие в 28 официальных матчах, в которых забил 5 голов и получил 5 желтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 450 тыс. евро.
Источник: Legalbet
"Крылья Советов" могут подписать нападающего сборной Казахстана
По информации СМИ, самарские "Крылья Советов" интересуются нападающим сборной Казахстана и турецкого "Адана Демирспор" Абатом Аймбетовым.
Фото: Казахстанская федерация футбола