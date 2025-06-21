"Промес не писал никаких сообщений. Про новость о задержании слышал. С ним лично не связывался. Все знают про его историю. Дополнительно ничего не спрашивал у него об этом", - цитирует Зобнина "Чемпионат".
Напомним, что Квинси Промес выступал за московский "Спартак" до февраля 2024 года - голландец был задержан в ОАЭ и не имел права покидать страну. В Нидерландах футболиста приговорили к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и нанесение ножевых ранений двоюродному брату.
Ранее появилась информация, что Квинси Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где ему предстоит отбыть назначенный тюремный срок.
Зобнин: не связывался с Промесом после его задержания
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал экстрадицию Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"