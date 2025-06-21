«Заключение под стражу на 2 месяца», — заявил Добровинский «СЭ».
Соболев, как и генеральный директор клуба Валерий Скородумов, проходит по делу о попытке дать взятку спортивному судье с целью повлиять на исход матчей в пользу «Торпедо». Оба функционера обвиняются по части 2 статьи 184 Уголовного кодекса РФ — «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
В прошедшем сезоне выступавшее в Первой лиге "Торпедо" под руководством главного тренера Олега Кононова набрало 65 очков в 34 матчах и заняло второе место, завоевав прямую путёвку в Российскую премьер-лигу на сезон-2025/2026.
Совладельца "Торпедо" Соболева заключили под стражу на два месяца по делу о попытке подкупа судьи
Леонид Соболев, совладелец футбольного клуба «Торпедо», взят под стражу на два месяца по обвинению в попытке повлиять на результат матчей.
Фото: ФК "Торпедо"