«Новость о запросе «Зенита» — правда. Но все зависит от переговоров с «Бенфикой». «Бешикташ» запросил у португальского клуба 50 процентов прав на Жедсона. «Бенфика» не приняла предложение. «Бешикташ» поднял цену до 7 миллионов евро за 50 процентов прав. Предложение снова не было принято», — заявил Дикме «СЭ».
Ранее сообщалось, что как «Зенит», так и московский «Спартак» предлагали за футболиста € 25 млн.
В прошедшем сезоне Жедсон Фернандеш принял участие в 34 матчах турецкой Суперлиги, в которых он забил 7 голов. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 17 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
В Турции подтвердили интерес "Зенита" к Жедсону Фернандешу
Турецкий журналист Серджан Дикме заявил, что петербургский клуб действительно сделал запрос по полузащитнику «Бешикташа», но трансфер осложняют переговоры с «Бенфикой».
Фото: ФК "Бешикташ"