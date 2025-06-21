- Для меня странно, что люди, которые давно в футболе, не готовы к тому, что какая-то команда может обанкротиться или не получить лицензию. Проверка как раз и проводится для того, чтобы кто-то эти лицензии не получал. Раз есть процесс, значит, должны быть различные варианты исхода. Смешно, что процесс прописали, но выход из ситуации - нет, - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
В мае 2025 года стало официально известно, что подмосковные "Химки" по финансовым причинам не смогли получить лицензию РФС-I для выступления в РПЛ в следующем сезоне. В результате занявший 13-е место "Пари НН" играл стыковые матчи с "Сочи" на фоне высокой вероятности того, что останется в РПЛ даже в случае поражения. Черноморский клуб выиграл стыки (1:2, 3:1), после чего бюро исполкома РФС приняло решение оставить в РПЛ вместо "Химок" именно "Пари НН".
В июне 2025 года представители руководства московского "Торпедо" были задержаны по обвинению в попытке подкупить судей в ряде матчей Первой лиги весны 2025 года. По итогам сезона чёрно-белые напрямую вышли в РПЛ, регламент не даёт однозначного ответа, какой клуб должен будет их заменить в лиге в случае применения санкций в виде понижения в дивизионе.
Червиченко раскритиковал РФС за непроработку регламента в части лицензирования клубов
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о работе РФС в области регламентирования спорных ситуаций, связанных с неполучением клубами лицензий для выступления в РПЛ.
Фото: Sportbox