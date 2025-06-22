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Лопырева - о Карпине в "Динамо": это шаг развития, как для клуба, так и для тренера

Телеведущая Виктория Лопырева выразила свое мнение о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера в «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"
«Как мне шаг Карпина? Он логичный. Это шаг развития, причем как для клуба, так и для тренера. Конечно, у «Динамо» больше возможностей для решения серьезных задач - клуб с шикарным media relations, и такой медийный человек будет как рыба в воде. Добавьте к этому прекрасный стадион и тот факт, что динамовскому проклятию, которое еще называют проклятием вдовы Севидова, исполняется 50 лет. Отличный же повод его снять и стать чемпионами», - цитирует Лопыреву «Спорт-Экспресс».

Карпин был назначен на пост главного тренера московского «Динамо» 13 июня. «Бело-голубые» заключили с 56-летним специалистом соглашение на срок до лета 2028 года.

Напомним, что в минувшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.

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