Аргентинский полузащитник отказался переходить в "Краснодар" из-за СВО

Полузащитник «Эльче» Фернандес Меркау не станет игроком «Краснодара» — футболист отказался от перехода в российский клуб на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

Фото: IMAGO





Фернандес Меркау выступает за Эльче с сентября 2022 года, перейдя из Сан-Лоренсо за 4 миллиона евро. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 10 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллионов евро по версии Transfermarkt. По информации журналиста Герман Грова « Краснодар » согласовал условия трансфера с испанским клубом — сумма сделки составляла около €8 млн. Однако на финальном этапе переговоров сам игрок решил не переезжать в Россию, сославшись на ситуацию в регионе.Фернандес Меркау выступает за Эльче с сентября 2022 года, перейдя из Сан-Лоренсо за 4 миллиона евро. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 10 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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Эльче