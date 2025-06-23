«Просто не поделили, кто командует, кто – власть. Мы же читали, что не могли договориться по трансферам – кто приходит, кто уходит. Видимо, приняли решение, что кто-то другой будет отвечать. Мы же понимаем, что губернатор имеет влияние, может быть, доверился кому-то другому. Непонятно, кто тренера приводил. На данный момент, наверное, «Крылья» – самый явный претендент на вылет на данный момент. Через месяц начинается, а у команды нет вообще ничего, даже состава. Мы же понимаем, что тяжело собрать команду так быстро. Хороших игроков у нас не так много», — заявил Бурлак Metaratings.
Ранее о скором уходе объявил гендиректор клуба Роберт Тер-Абрамян, который сообщил, что покинет «Крылья» в июле. Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов также покинет клуб.
Напомним, в межсезонье команду возглавил Магомед Адиев, сменивший Игоря Осинькина, работавшего в клубе с 2020 года. Под руководством Осинькина самарцы в сезоне-2024/2025 заняли десятое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 30 сыгранных матчах.
Бурлак: "Крылья" — самый явный претендент на вылет на данный момент
Бывший игрок «Крыльев Советов» Тарас Бурлак прокомментировал отставку гендиректора Роберта Тер-Абрамяна и его заместителя Руслана Пименова, назвав ситуацию в клубе критической.
Фото: ФК "Крылья Советов"