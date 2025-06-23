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Кечинов: если Иван Сергеев окажется в "Спартаке", это будет однозначным усилением

Экс-нападающий "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал информацию о решении красно-белых подписать нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Зенит"
- Я считаю Сергеева очень хорошим нападающим для РПЛ. Это забивной и мастеровитый футболист. Если он окажется в "Спартаке", это будет однозначным усилением. В "Зените" у него было мало игровой практики, но когда он появлялся на поле, от Сергеева всегда исходила опасность у чужих ворот. Из-за малой игровой практики он перешёл в "Крылья Советов", однако и там он здорово играл и забивал. Своей игрой Сергеев доказывает, что является нападающим очень приличного уровня, - передаёт слова Кечинова "Чемпионат".

30-летний нападающий Иван Сергеев в сентябре 2024 года вернулся из петербургского "Зенита" в самарские "Крылья Советов", за которые ранее выступал с августа 2020 года по январь 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провёл 5 матчей во всех турнирах за сине-бело-голубых (1 результативный пас) и 25 матчей во всех турнирах за волжан (9 голов и 2 результативных паса).

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