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Кузнецов оценил перспективы Челестини на посту главного тренера ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что команде будет тяжело перестроиться на работу с новым тренером Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
«Ни к чему хорошему перестановка не приведет. Команда привыкла к Николичу, его требованиям, видению игры. А здесь приходить новый тренер, никому незнакомый. Страна для него тоже незнакомая. Думаю, перестраиваться будет тяжело», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 20 июня стало известно о назначении Фабио Челестини главным тренером ЦСКА. Швейцарский специалист сменил серба Марко Николича, который теперь возглавляет греческий футбольный клуб АЕК.

Николич занимал пост главного тренера армейцев с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 под его руководством клуб стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.

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