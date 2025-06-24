По информации L'Equipe, «черно-зеленые» хотел приобрести француза за 3 млн евро. Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются.
Контракт 29-летнего Перрена с «Осером» рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 8,3 млн евро.
В прошедшем сезоне Перрен сыграл в 35 играх за французский клуб во всех турнирах, забив десять голов. Также на его счету 11 результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «Осер» занял 11 место в турнирной таблице Лиги 1.
Источник: "Краснодар" предложил 3 млн евро за Перрена, но "Осер" не устроила эта сумма
Французский «Осер» отклонил предложение «Краснодара» по трансферу полузащитника Гаэтана Перрена.
Фото: ФК "Осер"