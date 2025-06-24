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Источник: "Краснодар" предложил 3 млн евро за Перрена, но "Осер" не устроила эта сумма

Французский «Осер» отклонил предложение «Краснодара» по трансферу полузащитника Гаэтана Перрена.
Фото: ФК "Осер"
По информации L'Equipe, «черно-зеленые» хотел приобрести француза за 3 млн евро. Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются.

Контракт 29-летнего Перрена с «Осером» рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 8,3 млн евро.

В прошедшем сезоне Перрен сыграл в 35 играх за французский клуб во всех турнирах, забив десять голов. Также на его счету 11 результативных передач.

По итогам сезона-2024/25 «Осер» занял 11 место в турнирной таблице Лиги 1.

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