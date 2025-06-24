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Кирьяков - о Жерсоне: я не уверен, та ли эта фигура, чтобы вернуть "Зенит" на первое место

Экс-игрок московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о потенциальном новичке «Зенита» Жерсоне.
Фото: Getty Images
«Как мне вероятный новичок «Зенита» Жерсон на Клубном чемпионате мира? Ха. Ну, не забивает. Не понаслышке зная питерскую аутентику, это вряд ли кому понравится. Плюс возрастной. Но капитан команды, лидерские качества есть. Я не уверен, та ли эта фигура, чтобы вернуть «Зенит» на первое место, - цитирует Кирьякова приводит LiveSport.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» договорился с «Фламенго» о переходе 28-летнего полузащитника Жерсона. Сумма компенсации должна составить 25 млн евро.

На КЧМ, который в данный момент проходит в США, Жерсон принял участие в двух матчах за «Фламенго», в которых не отметился результативными действиями.

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