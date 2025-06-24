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Семшов - о Сергееве: "Спартаку" стоит рассмотреть его кандидатуру

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о возможном переходе форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в московский «Спартак».
Фото: ФК "Крылья Советов"
«Спартаку» по-любому нужен ещё один нападающий. Мы видели, что Угальде и Ливай Гарсия могут сыграть в оттяжке. Покажет только время, как Сергеев адаптируется в «Спартаке». Но у него есть чемпионский опыт. «Спартаку» стоит рассмотреть его кандидатуру. Был бы хороший трансфер и новая глава для Сергеева», - цитирует Семшова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к Сергееву.

Контракт 30-летнего нападающего с самарскими «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сергеева в 2,9 млн евро.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 25 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, забив девять голов. Также на его счету две результативные передачи.

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