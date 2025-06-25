Об этом сообщает Metaratings.ru. Действующее соглашение 33-летнего полузащитника с ростовчанами рассчитано до 30 июня 2025 года.
Отмечается, что стороны провели первый раунд переговоров, в котором не договорились по условиям личного контракта. В ближайшие дни состоится финальный раунд переговоров.
В минувшем сезоне Байрамян принял участие в 36 матчах за «Ростов» во всех турнирах, сделав одну результативную передачу. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 553 тысячи евро по версии Transfermarkt.
По итогам сезона-2024/25 «Ростов» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.
Источник: "Ростов" пока не может договориться с Байрамяном о продлении контракта
Футбольный клуб «Ростов» не может договориться с полузащитником команды Хореном Байрамяном о продлении контракта.
Фото: ФК "Ростов"