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В "Локомотиве" подтвердили погашение долга перед "Мариуполем"

Гендиректор московского "Локомотива" Владимир Леонченко сообщил, что клуб выплатил долг, из-за которого был наложен запрет на регистрацию новых игроков.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы дали информацию, что деньги перечислили. Куда указала ФИФА - немецким посредникам", - цитирует Леонченко "Чемпионат".

Ранее стало известно, что в связи с задолженностью перед "Мариуполем" за трансфер Марка Мампасси, ФИФА наложила запрет на регистрацию новых футболистов "Локомотивом" в течение трех трансферных периодов.

Напомним, этим летом "железнодорожники" подписали контракт с нападающим "Ростова" Николаем Комличенко и вингерами "Химок" Зелимханом Бакаевым и Александром Руденко. Также состав красно-зеленых пополнил форвард "Арсенала" из дзержинска Александр Французов.

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