"Мы дали информацию, что деньги перечислили. Куда указала ФИФА - немецким посредникам", - цитирует Леонченко "Чемпионат".
Ранее стало известно, что в связи с задолженностью перед "Мариуполем" за трансфер Марка Мампасси, ФИФА наложила запрет на регистрацию новых футболистов "Локомотивом" в течение трех трансферных периодов.
Напомним, этим летом "железнодорожники" подписали контракт с нападающим "Ростова" Николаем Комличенко и вингерами "Химок" Зелимханом Бакаевым и Александром Руденко. Также состав красно-зеленых пополнил форвард "Арсенала" из дзержинска Александр Французов.
В "Локомотиве" подтвердили погашение долга перед "Мариуполем"
Гендиректор московского "Локомотива" Владимир Леонченко сообщил, что клуб выплатил долг, из-за которого был наложен запрет на регистрацию новых игроков.
Фото: ФК "Локомотив"