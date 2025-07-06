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Тренер "Партизана" выступил за объединение чемпионатов Сербии и России

Главный тренер "Партизана" Срджан Благоевич поддержал идею возможного объединения чемпионатов Сербии и России по футболу.
Фото: ФК "Спартак"
"Было бы очень интересно объединить чемпионаты России и Сербии. Я бы только поддержал эту идею. Если будет такое предложение, то я только за! Это точно повысило бы конкуренцию как вашим, так и нашим клубам", — сказал Благоевич Legalbet.

Чемпионат Сербии проводится среди 16 клубов, столько же участников в Российской Премьер-Лиге. Официальных разговоров об объединении турниров не проводилось. Ранее аналогичная идея возникала в начале 2010-х годов между Россией и Украиной.

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