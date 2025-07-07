"Конечно, нам ещё нужно время, чтобы подготовиться физически и тактически. Сейчас мы играем в три защитника. Мы понимаем, что Адиев хочет. Как я уже сказал, нам нужно время", - цитирует Костанцу "Чемпионат".
Этим летом Игорь Осинькин покинул пост главного тренера "Крыльев Советов" - его место занял Магомед Адиев, который в весенней части исполнял обязанности главного тренера подмосковных "Химок".
По итогам сезона-2024/2025 самарский клуб занял десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 31 балл. В 1-м туре чемпионата России команда Магомеда Адиева сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном".
Игрок "Крыльев Советов" Костанца: понимаем, что хочет Адиев, но нам нужно время
Футболист "Крыльев Советов" Фернандо Костанца высказался о работе с Магомедом Адиевым.
Фото: ФК "Крылья Советов"