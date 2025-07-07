«Если Малком вернется в «Зенит», то станет главной звездой РПЛ. Это качественный футболист на подспорье Сергею Богдановичу Семаку. Если «Зенит» возьмет его бесплатно, это будет крутой ход. Если Малком вернется в Петербург, это будет заявка на чемпионство «Зенита», - цитирует Орещука Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» хочет вернуть Малкома. Контракт 28-летнего футболиста с «Аль-Хилялем» рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 22 млн евро.
В минувшем сезоне Малком принял участие в 44 матчах во всех турнирах за саудовский клуб, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.
Орещук: если Малком вернется в Петербург, это будет заявка на чемпионство "Зенита"
Футбольный агент Роман Орещук высказался о возможном возвращении Малкома в «Зенит».
Фото: ФК "Зенит"