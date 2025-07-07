"Наш клуб не интересуется Манфредом Угальде", - передает слова Круса "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что "Аяксу" интересен нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде. Также называлась сумма в 16-17 миллионов евро, которую нидерландский клуб готов заплатить за трансфер футболиста сборной Коста-Рики.
Угальде перешел в "Спартак" в январе 2024 года из "Твенте". Его нынешний контракт рассчитан до лета 2028 года.
В "Аяксе" прокомментировали информацию об интересе к Угальде
Технический директор "Аякса" Алекс Крус отреагировал на новость об интересе клуба к форварду московского "Спартака" Манфреду Угальде.
Фото: ФК "Спартак"