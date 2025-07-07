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В "Аяксе" прокомментировали информацию об интересе к Угальде

Технический директор "Аякса" Алекс Крус отреагировал на новость об интересе клуба к форварду московского "Спартака" Манфреду Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Наш клуб не интересуется Манфредом Угальде", - передает слова Круса "СЭ".

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что "Аяксу" интересен нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде. Также называлась сумма в 16-17 миллионов евро, которую нидерландский клуб готов заплатить за трансфер футболиста сборной Коста-Рики.

Угальде перешел в "Спартак" в январе 2024 года из "Твенте". Его нынешний контракт рассчитан до лета 2028 года.

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