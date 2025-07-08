"У каждого есть собственный стиль. Но Карпин, как и Марцел, — отличный тренер! Думаю, между ними есть тактические отличия — прессинг, действия в обороне. Мы хорошо понимаем, что он хочет от нас", - цитирует Бителло "РИА Новости Спорт".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в июне текущего года, специалист продолжит работу в национальной команде России на аналогичной должности.
Марцел Личка покинул пост главного тренера бело-голубых в мае текущего года, ранее он работал в "Оренбурге". Под руководством чешского специалиста "Динамо" становилось бронзовым призером чемпионата России.
Бителло сравнил Валерия Карпина и Марцела Личку
Полузащитник "Динамо" Бителло сравнил главного тренера Валерия Карпина с бывшим главным тренером Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Динамо"