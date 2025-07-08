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Бителло сравнил Валерия Карпина и Марцела Личку

Полузащитник "Динамо" Бителло сравнил главного тренера Валерия Карпина с бывшим главным тренером Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Динамо"
"У каждого есть собственный стиль. Но Карпин, как и Марцел, — отличный тренер! Думаю, между ними есть тактические отличия — прессинг, действия в обороне. Мы хорошо понимаем, что он хочет от нас", - цитирует Бителло "РИА Новости Спорт".

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в июне текущего года, специалист продолжит работу в национальной команде России на аналогичной должности.

Марцел Личка покинул пост главного тренера бело-голубых в мае текущего года, ранее он работал в "Оренбурге". Под руководством чешского специалиста "Динамо" становилось бронзовым призером чемпионата России.

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