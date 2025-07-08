Как сообщает журналист Карпов, помимо «быков» трансфер 29-летнего полузащитника обсуждали также «Спартак» и «Динамо».
Бело-голубые быстро отказались от идеи перехода из-за несоответствия цены и возраста футболиста. А вот интерес со стороны красно-белых был куда серьезнее, но в итоге клуб сосредоточился на других вариантах, а «Краснодар» сумел довести переговоры до финала.
Француз, проведший лучший сезон в карьере (10 голов и 11 ассистов за 34 матча Лиги 1, исполнитель стандартов в «Осере»), обошелся «Краснодару» в 5 млн евро + 250 тысяч бонусами. Контракт подписан на 3 года. Его контракт с «Осером» действовал до лета 2026 года. Текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро по версии Transfermarkt.
При этом клуб Сергея Галицкого отдельно согласовывал с «Осером» механизм перевода средств. Подобные сложности возникли и при попытке подписать Дугласа Аугусто из «Нанта» — стороны пока ищут решение для осуществления платежа. Сумма сделки составит 6 млн евро плюс бонусы, соглашение также рассчитано на три года.
Источник: "Спартак" и "Динамо" рассматривали Перрена, но полузащитник все же перешел в "Краснодар"
Перед тем как подписать контракт с «Краснодаром», Гаэтан Перрен находился в сфере интересов сразу нескольких российских клубов.
Фото: IMAGO