По данным источника, махачкалинское "Динамо" ведет переговоры о трансфере нападающего "Кабилии" Редуана Беркана. Сообщается, что российский клуб уже сделал алжирцам предложение в размере 650 тысяч евро.
Беркан всю свою карьеру провел в чемпионате Алжира. На счету 22-летнего нападающего 54 матча за команду и 18 забитых голов. По данным Transfermarkt, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года, а его текущая стоимость оценивается в 800 тысяч евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": махачкалинское "Динамо" хочет приобрести форварда из "Кабилии"
Нападающий алжирской "Кабилии" Редуан Беркан может перебраться в РПЛ.
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