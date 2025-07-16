«Я думаю, чтобы быть полноценным претендентом на чемпионство, ЦСКА всё-таки надо будет какие-то позиции усилить. Судя по новостям, клуб в целом над этим работает. Наверное, какие-то точечные позиции нужны в усилении, но какие именно - уже скажет главный тренер. Вместе с руководством они решат, какие позиции хотели бы усилить», - цитирует Набабкина «ВсеПроСпорт».
В минувшем сезоне ЦСКА занял третью позицию в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России, обыграв в Суперфинале «Ростов».
В первом туре предстоящего сезона армейцы сыграют с «Оренбургом» 21 июля. Начало - в 17:30 (по мск).
Набабкин: ЦСКА надо усилить какие-то позиции, чтобы быть полноценным претендентом на чемпионство
Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин объяснил, что нужно сделать московскому клубу, чтобы бороться за чемпионство.
Фото: ПФК ЦСКА