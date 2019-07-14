«Краснодар» проиграл в Грозном. Хотя Сафонов тащил изо всех сил

От «Краснодара» в этом сезоне ожидают борьбы за чемпионство. «Быки» за минувший год сделали несколько семимильных шагов и превратились из всего лишь симпатичной команды, которая способна навязать конкуренцию нашим грандам только в отдельных матчах, в одного из сильнейших представителей премьер-лиги.Доказательством этого была славная еврокубковая кампания (ещё чуть-чуть – и «Краснодар» проскочил бы в четвертьфинал ЛЕ), важные победы внутри чемпионата (например, над ЦСКА) и - что важнее всего - итоговое третье место.Самое обидное, что могло быть и второе. Если бы «Краснодар» перед чемпионатом не догадался продавить идею, согласно которой первым дополнительным показателем при равенстве очков являются результаты игр между командами. В итоге из-за пропущенного дома гола в игре с «Локо» «Краснодар» отправился не напрямую в групповой турнир, а в квалификацию. Вот такая неудача...Плюсом в пользу «быков» было и мощное усиление этим летом. Наверное, самое значимое во всей лиге.После уверенной победы на Кубке «Париматч Премьер» (и всеобщих разговоров, что «Краснодар» готов лучше остальных команд премьер-лиги, потому что скоро его ждёт Лига чемпионов) никто не ждал, что подопечные Мусаева оступятся же в первом туре.Но это произошло. И не сказать, что незаслуженно.Молодого вратаря очень хвалили в прошлом сезоне. Кто-то даже признавал лучшим игроком турнира, хотя включился Матвей только с весны. Летом хотелось увидеть его в составе сборной на матчи против Кипра и Сан-Марино, но тяжёлый на подъём Черчесов предпочёл более проверенные варианты.В первом тайме Сафонов потащил пенальти после того, как Петров сфолил в своей штрафной. Вовремя вышел и смутил набегающего Мбенга. После перерыва невероятно отразил удар от того же нападающего – перевёл мяч в перекладину.Да, Матвей пропустил – но только после испортившего всё рикошета. В остальном молодой кипер был на высоте.Косовар (из-за повешенного на стадионе флага его непризнанной Российской Федерацией страны был в прошлом сезоне даже скандал) выдал роскошную игру. Он сам заработал тот самый взятый Сафоновым пенальти и сам его не реализовал. После этого всё-таки забил ударом через себя с передачи Уциева и далее старательно ассистировал партнёрам. Например, вывел на потрясающую позицию Мбенга именно левый полузащитник «Ахмата».Ну и сам гол получился классным, пусть и не без везения





А ведь в прошлом сезоне у Бериши складывалось в Грозном совсем не просто. За год Бериша сделал только две голевые передачи и оставался даже не игроком основного состава. Чаще всего проводил на поле чуть больше тайма.



Может, после такого начала сезона теперь пойдёт лучше?



У «Краснодара» был только один момент



В это сложно поверить, но это так. Конечно, было достаточно подходов и борьбы в штрафной. Но если говорить об акцентированных ударах, можно вспомнить лишь выстрел де Вильены с дальней дистанции в конце первого тайма. Голландец пробил без замаха, но Городов, создавалось ощущение, не совсем контролировал ситуацию. Мяч в итоге попал в штангу.



Показатель это, конечно, ужасный. Одна такая игра в квалификации Лиги чемпионов, и историчность текущего сезона для «Краснодара» обратится одними лишь неприятными воспоминаниями. Мусаеву надо срочно находить замену (среди имеющихся игроков) травмированному Газинскому, который отвечал за продвижения мяча перед чужой штрафной.



...Опередить «Спартак» и ЦСКА на Кубке «Париматч Премьер» было, само собой, почётно. Но, есть уверенность, деньги Галицкий выделял не под такую задачу.



Впрочем, может, дальше пойдёт глаже? По крайней мере, в плане кадров команда точно станет сильнее. Скоро в распоряжение Мусаева приедет ещё и шведский нападающий Маркус Берг.





Чемпионат России



1 тур



Гол: Бериша, 28

Городов, Уциев, Семенов, Анхель Ромеро (Шиманьский, 46), Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл Силва (Роши, 87), Харин, Мбенг (Понсе, 84).Сафонов, Петров (Рамирес, 56), Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон (Игнатьев, 74), Намли (Сулейманов, 69), Вилена, Ари, Вандерсон.Петров, 9, Нижич, 33, Харин, 36, Камболов, 71, Силва, 82, Вилена, 90+1, Городов, 90+4.