Пока нет матчей, можно и расслабиться. Самые красивые болельщицы первого тура

Ваша любимая рубрика возвращается после летнего перерыва: самое прекрасное с матчей Москвы, Екатеринбурга, Ростова, Тулы и Питера.


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Отличное начало субботнего вечера!??? А ведь никто не знает что тема моей дипломной работы в университете была «Спортивный отбор юношей в футболе» которой я посвятила 2 года своей жизни?. Так что про футбол я знаю все и немного больше????? 14640 тысяч человек несмотря на жару пришли сегодня на матч! Желаю всем переходить на сторону стадиона, а не дивана! Люблю спорт, люблю футбол, люблю @fc_ural? #уралуфа 3:2

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LOKO in my heart ???? @fclokomotiv

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Автор: , Rusfootball.info
Теги: Зенит Спартак Локомотив Ростов
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