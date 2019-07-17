Пока нет матчей, можно и расслабиться. Самые красивые болельщицы первого тура

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Отличное начало субботнего вечера!??? А ведь никто не знает что тема моей дипломной работы в университете была «Спортивный отбор юношей в футболе» которой я посвятила 2 года своей жизни?. Так что про футбол я знаю все и немного больше????? 14640 тысяч человек несмотря на жару пришли сегодня на матч! Желаю всем переходить на сторону стадиона, а не дивана! Люблю спорт, люблю футбол, люблю @fc_ural? #уралуфа 3:2
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Сижу недовольная в футболке ? после первого тайма. Как вам начало сезона? _______ #янаоткрытиеарене #глазами_болельщиков #14 #likesforlikes #likes4likes #likesforfollow #likebackteam #likesreturned #likesforlike #l4l #liker #liketeam #likeback #like4like #like4follow #like4likes #like4tags #likebackalways #instalike #instagramanet #instatag #instalikes #likeall #likeme #likeallmypics #liking #likealways #liked
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Я ?? @fcrostov #мужики #намнужнасегодняпобеда #мыростов #засельмаштакая #ростсельмаш #?? #самыйсильный #ростов #фкростов #девушки #глазами_болельщиков #рпл #премьерлига #желтосиний #одингорододинклуб #впередсельмаш #мыесть #ростовнадону @rostovnadonu_ru @matchpremier @rplgirls @premierliga @fc_rostov61 @fcrostov.news
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Уже 6 лет мы вместе, @fcrostov ?? С началом сезона ? Победа?? #яростов #мыростов #фкростов #fcrostov #ростоварена #ростоворенбург #началосезона2019 #ростовнадону #рнд #футбол #российскийфутбол #чемпионатроссии #россия #желтосинийсамыйсильный #российскаяпремьерлига #ростоввкадре #rostovondon #болельщица #болеемзанаших #всенаматч #матчтв #sportstyle #sportgirl #девушкиростова #девушкироссии