Журналистов скручивают перед Оличем, Бородюк в «Торпедо», Кокорин без тренера. Главное к утру 24 марта

Ивица Олич вернулся в ЦСКА. Форвард, наколотивший кучу мячей, страстный футболист, любимец фанатов теперь попытается проявить себя в качестве тренера. Виктор Гончаренко, работавший с командой с конца 2016 года, всё-таки покинул ЦСКА. Белорус неоднократно порывался это сделать и, наконец, ушёл. В ЦСКА уход Гончаренко объяснили взаимным согласием сторон. И, конечно, сложно сказать, было ли это инициативой самого тренера или клуба.
Олич – кот в мешке?
Сама смена тренера в концовке сезона выглядит нелогичной. Пусть ЦСКА и немного потряхивает, но на сборах была проделана определённая работа, подписаны новые игроки, которых хотел видеть тренер. А теперь всё меняется, в команде появляется совершенно иной человек, который не был с ней на сборах.
Безусловно, вызывает сомнение и кандидатура Олича. Да, все любят хорватского форварда, который после выступления в ЦСКА стал для нас уже родным. Но быть хорошим парнем и отличным тренером — разные вещи. Пока у Олича в активе лишь работа помощником главного тренера сборной Хорватии. Поэтому назначение Ивицы на пост главного тренера ЦСКА сопоставимо с условным назначением Василия или Алексея Березуцкого. В общем, всё это выглядит очень странно.
Любопытно, что Гончаренко и Олич успели встретиться на базе клуба. Белорусский тренер приехал попрощаться с командой, а Ивица прибыл на базу. Встреча двух тренеров получилась довольно тёплой. Можно предположить, что у Гончаренко претензий к ЦСКА нет.
#ВМГ приехал на сегодняшнюю тренировку #ЦСКА, попрощался с командой и пожелал удачи своему преемнику ??? #Олич pic.twitter.com/kaw5qNzI39— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021
Зато куда менее тёплой получилась встреча Олича с журналистами. Служба безопасности ЦСКА запрещала представителям СМИ снимать тренера, которого уже объявили в качестве нового наставника команды. Более того, к журналистам отнеслись довольно жёстко. По данным «Спорт-Экспресса», сотрудники охраны повалили одного из представителей изданий на землю. Всё это выглядело неуместно и дико. Опять же, в прибытии Олича не было никакой тайны, клуб к тому моменту уже объявил, что он возглавит команду.
Фанаты «Торпедо» добились своего
Новый тренер появился и у «Торпедо». «Автозаводцев» после увольнения Сергея Игнашевича возглавил Александр Бородюк, человек, который хорошо знаком фанатам со стажем. Он уже работал в «Торпедо» с 2013 по 2014 год. Под руководством Бородюка команда вышла в элитный дивизион чемпионата России.
В то же время Бородюк больше известен, как ассистент. Так, он помогал Гусу Хиддинку на чемпионате Европы 2008 года, где российская сборная завоевала бронзовые медали.
В разные годы Бородюк работал с молодёжной сборной России, казахстанским «Кайратом», австрийским «Хорном». При этом в «Хорне», который был последним местом работы тренера, Бородюк пробыл всего три матча.
Президент «Торпедо» Денис Маслов пояснил, что выбор в пользу Бородюка был сделан с учётом его прошлого в клубе. «Мы все знаем, что «Торпедо» – особенный клуб. Здесь своя аура, своя атмосфера, свои традиции. Мы посчитали, что сегодня нам не хватает человека, который нёс бы в себе всё это. Ассоциировался с традициями. Лучшим решением было пригласить Александра Генриховича. Мы вчера вечером встретились, поговорили и всё решили, а сегодня представили», — пояснил Маслов.
Ранее владелец клуба Роман Авдеев подчеркнул, что задача выхода в РПЛ не снимается. Бизнесмен готов спонсировать выступление команды в элитном дивизионе. Но задача у Бородюка будет непростой: сейчас «Торпедо» находится лишь на шестом месте, отставая от стыковой зоны на три очка. Да и рядом там целая группа команд, которые мало в чём уступают «автозаводцам». На путёвку в стыки претендуют сразу пять команд.
Ну, а фанаты «Торпедо» могут радоваться: они добились своего, Сергей Игнашевич, которого они активно ругали последними словами, больше не руководит командой.
Чао, Чезаре
Тренерская перестановка произошла и в «Фиорентине». Чезаре Пранделли после поражения в матче с «Миланом» (2:3) решил покинуть команду. Итальянский специалист пояснил, что в последнее время испытывал некий дискомфорт, не позволявший ему отдаваться своей работе на 100%. При этом Пранделли не исключил, что и вовсе завершит тренерскую карьеру.
Уход Пранделли стал неприятным сюрпризом для руководства клуба. «Фиалки» ещё отнюдь не гарантировали себе сохранение прописки в Серии А. Команда после 28 туров занимает 14-е место, находясь в семи очках от зоны вылета. Да, ситуация выглядит вполне рабочей и спокойной, но серия неудачных матчей может осложнить задачу команды.
Заканчивать сезон «Фиорентина» будет с Джузеппе Якини, который был уволен из клуба в ноябре 2020 года. Именно его в своё время сменил Пранделли. В общем, получился странный круговорот.
Конечно, увольнение Пранделли — неприятная новость и для российского форварда Александра Кокорина. Тренер активно защищал футболиста, несмотря на очередные травмы и невнятный старт карьеры в Италии. Пранделли был одним из инициаторов приглашения нападающего. Теперь совершенно непонятно, какой статус у россиянина будет при Якини. Итальянские журналисты не исключают, что он превратится в изгоя.