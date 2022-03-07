В матче 20-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" Варела был удалён в концовке первого тайма.
Он выступает за "Динамо" с октября 2020 года. Уругваец перебрался в команду из "Копенгагена".
"Вареле очень плохо из-за всей ситуации вокруг. Он не может спать. Сейчас мы ждём и посмотрим, что будет делать «Динамо», какие будут шаги. Сейчас мы знаем не так много, не знаем, будут ли игроки иметь право расторгнуть контракт", — цитирует Бентанкура "Чемпионат".
Агент Варелы: Гильерме очень плохо из-за всей ситуации вокруг
Футбольный агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы уругвайского защитника "Динамо" Гильермо Варелы, признался, что его клиент испытывает стресс из-за политической ситуации.