По сообщению источника, ушедший с поста главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли может продолжить свою тренерскую карьеру в Италии.
Ряд клубов итальянской Серии В интересуются 49-летним специалистом. При этом отмечается, что и клуб из Серии А заинтересован в услугах Ваноли.
9 июня Паоло Ваноли покинул пост главного тренера московского "Спартака".
Итальянский тренер возглавил "красно-белых" 17 декабря 2021 года. По итогам прошедшего чемпионата "Спартак" занял 10 место в Премьер-Лиге. При этом команде удалось стать обладателем Кубка России.
Источник: "Metaratings.ru"
СМИ: Ваноли может продолжить карьеру в Италии
Названы возможные варианты продолжения карьеры экс-тренера "Спартака" Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Спартак"