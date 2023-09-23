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Прогнозы и ставки на футбол

Тихонов - о матче "Зенита" с "Локомотивом": один Дзюба не сможет тащить всю команду

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Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов дал прогноз на матч 9 тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" наконец-то набрал темп и рвется к очередному титулу. Чтобы догнать "Краснодар", питерцам не хватает лишь одного очка, и я не думаю, что они упустят их в матче с "Локомотивом". "Железнодорожники" сейчас явно не готовы конкурировать на высоком уровне, о чём свидетельствует игра с "Оренбургом", которому они проиграли со счетом 0:2. Один Дзюба не сможет тащить всю команду, да и его результативность в последнее время падает, - передает слова Тихонова RT.

В рамках 9 тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" принимает на своем поле московский "Локомотив". Сине-бело-голубые в восьми стартовых матчах набрали 17 очков и отстают на одно очко от единолично лидирующего "Краснодара", занимая второе место. "Железнодорожники" с 12 очками находятся на восьмой позиции.

35-летний нападающий "Локомотива" Артем Дзюба в 8 матчах за красно-зеленых текущего сезона во всех турнирах забил 2 гола и выполнил 2 результативных передачи.


Зенит Локомотив Тихонов
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