- "Зенит" наконец-то набрал темп и рвется к очередному титулу. Чтобы догнать "Краснодар", питерцам не хватает лишь одного очка, и я не думаю, что они упустят их в матче с "Локомотивом". "Железнодорожники" сейчас явно не готовы конкурировать на высоком уровне, о чём свидетельствует игра с "Оренбургом", которому они проиграли со счетом 0:2. Один Дзюба не сможет тащить всю команду, да и его результативность в последнее время падает, - передает слова Тихонова RT.
В рамках 9 тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" принимает на своем поле московский "Локомотив". Сине-бело-голубые в восьми стартовых матчах набрали 17 очков и отстают на одно очко от единолично лидирующего "Краснодара", занимая второе место. "Железнодорожники" с 12 очками находятся на восьмой позиции.
35-летний нападающий "Локомотива" Артем Дзюба в 8 матчах за красно-зеленых текущего сезона во всех турнирах забил 2 гола и выполнил 2 результативных передачи.
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Тихонов - о матче "Зенита" с "Локомотивом": один Дзюба не сможет тащить всю команду
Фото: ФК "Зенит"