Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
0 - 3 0 3
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 3 0 3
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
СоколЗавершен
Торпедо
2 - 3 2 3
ЧелябинскЗавершен

Opta: "Зенит" 23 года подряд не проигрывает в 1-м туре чемпионата России

«Зенит» из Санкт-Петербурга рекордные 23 года подряд не проигрывает в стартовом туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает Opta. В последний раз «сине-бело-голубые» уступали в матче открытия сезона в 2002 году (0:2 - с «Анжи»).

Напомним, в воскресенье, 20 июля, в игре первого тура РПЛ сезона-2025/26 «Зенит» на своем поле одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1.

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял результат, а на 79-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который заработал Луис Энрике.

В следующем туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в гостях. Матч состоится 27 июля. Начало - в 20:00 (по мск).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится