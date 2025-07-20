Об этом сообщает Opta. В последний раз «сине-бело-голубые» уступали в матче открытия сезона в 2002 году (0:2 - с «Анжи»).
Напомним, в воскресенье, 20 июля, в игре первого тура РПЛ сезона-2025/26 «Зенит» на своем поле одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1.
Счет на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял результат, а на 79-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который заработал Луис Энрике.
В следующем туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в гостях. Матч состоится 27 июля. Начало - в 20:00 (по мск).
Opta: "Зенит" 23 года подряд не проигрывает в 1-м туре чемпионата России
«Зенит» из Санкт-Петербурга рекордные 23 года подряд не проигрывает в стартовом туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"