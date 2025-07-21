Об этом клуб сообщил в своем телеграм-канале.
«Добро пожаловать в «Ахмат», - написано в посте грозненцев.
В минувшем сезоне 25-летний защитник играл в чемпионате Ирана за «Гол Гохар Сирджан». В 30 матчах он отметился тремя забитыми голами.
Ндонг подписал контракт с «Ахматом» сроком на три года.
Напомним, что в первом туре РПЛ клуб из Грозного уступил на домашнем поле казанскому «Рубину» со счетом 0:2. В следующем туре «Ахмат» сыграет с ЦСКА в гостях.
"Ахмат" подписал контракт с защитником из чемпионата Ирана
Грозненский «Ахмат» объявил о трансфере сенегальского защитника Усмана Ндонга.
Фото: ФК "Ахмат"