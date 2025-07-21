Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
17:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:30
ЧерноморецНе начат

"Ахмат" подписал контракт с защитником из чемпионата Ирана

Грозненский «Ахмат» объявил о трансфере сенегальского защитника Усмана Ндонга.
Фото: ФК "Ахмат"
Об этом клуб сообщил в своем телеграм-канале.

«Добро пожаловать в «Ахмат», - написано в посте грозненцев.

В минувшем сезоне 25-летний защитник играл в чемпионате Ирана за «Гол Гохар Сирджан». В 30 матчах он отметился тремя забитыми голами.

Ндонг подписал контракт с «Ахматом» сроком на три года.

Напомним, что в первом туре РПЛ клуб из Грозного уступил на домашнем поле казанскому «Рубину» со счетом 0:2. В следующем туре «Ахмат» сыграет с ЦСКА в гостях.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится