Ташуева удивили действия "Спартака" в матче против "Динамо" Мх

«Меня поразило, что после удаления у махачкалинцев «Спартак» перестал играть в атаку. Когда такое было? Сейчас бы Старостин с Бесковым с ума сошли. Конец матча, остается семь минут, «Спартак» отваливается назад», - цитирует Ташуева «Матч ТВ».
Игра между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» прошла в субботу, 19 июля. «Красно-белые» одержали победу с минимальным счетом (1:0). Единственный мяч забил Маркиньос на 37-й минуте.
На 53-й минуте защитник гостей Мохамед Аззи получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
В следующем туре «Спартак» сыграет на домашнем поле с «Балтикой» из Калининграда, а махачкалинцы отправятся в гости к «Оренбургу».