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Ташуева удивили действия "Спартака" в матче против "Динамо" Мх

Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что его удивила игра московского «Спартака» в матче первого тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).
Фото: ФК "Ахмат"
«Меня поразило, что после удаления у махачкалинцев «Спартак» перестал играть в атаку. Когда такое было? Сейчас бы Старостин с Бесковым с ума сошли. Конец матча, остается семь минут, «Спартак» отваливается назад», - цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Игра между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» прошла в субботу, 19 июля. «Красно-белые» одержали победу с минимальным счетом (1:0). Единственный мяч забил Маркиньос на 37-й минуте.

На 53-й минуте защитник гостей Мохамед Аззи получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В следующем туре «Спартак» сыграет на домашнем поле с «Балтикой» из Калининграда, а махачкалинцы отправятся в гости к «Оренбургу».

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