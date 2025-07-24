"Зайнутдинов - усиление для "Динамо". Во-первых, игрок знаком с нашим чемпионатом, был в "Ростове" и ЦСКА. Это качественный футболист. Во-вторых, Бахтиёр знаком с Карпиным, они вместе работали. Думаю, тренер знает лучшие качества защитника. Он больше оборонительного плана", - сказал Точилин в интервью "Чемпионату".
Казахстанский защитник с лета 2023 года выступает за турецкий "Бешикташ". В его активе 49 матчей, один гол и одна голевая передача.
Ранее Бахтиёр Зайнутдинов представлял "Ростов" и ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. За это время он сыграл 95 матчей, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.
Следующий матч московское "Динамо" проведет дома против "Ростова". Игра пройдёт в субботу, 26 июля.
Точилин: Зайнутдинов - усиление для "Динамо"
Бывший футболист московского "Динамо" Александр Точилин поделился мнением о возможном переходе защитника Бахтиёра Зайнутдинова к бело-голубым.
Фото: ФК "Бешикташ"