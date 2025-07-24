По информации журналиста Ивана Карпова ЦСКА договорился с аргентинским «Унионом» о бесплатной аренде полузащитника Лионеля Верде до конца сезона-2025/26. Соглашение включает необязательную опцию выкупа футболиста за €4 млн.
В ближайшие сутки 20-летний хавбек вылетит в Москву, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с зарплатой €300 тысяч в год.
В «Унионе» он действовал на позиции правого центрального полузащитника в схеме 5-3-2 и считался важным джокером — все свои голы он забил, выходя со скамейки.
Футболист дебютировал за основную команду «Униона» в январе 2024 года и с тех пор провел 34 матча, забив четыре гола. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2027 года. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро по версии Transfermarkt.
ЦСКА арендует 20-летнего полузащитника "Униона" — источник
ЦСКА достиг соглашения с аргентинским «Унионом» о переходе 20-летнего полузащитника Лионеля Верде на правах аренды.
Фото: ФК "Унион"