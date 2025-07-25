Вратарь махачкалинского "Динамо" Магомедов – о матче со "Спартаком": работы было много

"Работы в матче было много. "Спартак" создал нам очень много проблем. Забивал, хоть и из офсайдов. Это стало нам пищей для размышлений. Нам нужно лучше готовиться к матчам в дальнейшем", — приводит слова Магомедова "Матч ТВ".
Встреча махачкалинского "Динамо" со "Спартаком" состоялась 19 июля на "Лукойл Арене" в Москве. Клуб из столицы Дагестана уступил красно-белым со счетом 0:1. Автором единственного засчитанного гола стал полузащитник московской команды Маркиньос. Он отметился забитым мячом на 37-й минуте матча. Главный арбитр встречи Василий Казарцев не засчитал еще четыре мяча в исполнении игроков "Спартака". Три из них были отменены из-за положения "вне игры", ещё один гол был не засчитан из-за блокировки голкипера махачкалинского "Динамо" Тимура Магомедова.
В следующем туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" (Махачкала) встретится в гостях с "Оренбургом". Игра состоится 27 июля в 17:30 по московскому времени.