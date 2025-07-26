Об этом сообщает журналист Диого Росси в соцсетях. По информации источника, еще одним кандидатом для усиления команды является игрок туринского «Ювентуса» Артур Мело. Отмечается, что руководство бразильского клуба готово предоставить необходимые средства для подписания одного из этих футболистов.
Напомним, что 21 мая стало известно о том, что «Ботафого» по общему соглашению с «Зенитом» расторг ранее заключенное соглашение с Венделом, которое должно было вступить в силу 3 июня 2025 года. В клубе из Рио-де-Жанейро это объяснили геополитическими причинами.
Контракт 27-летнего полузащитника с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 17,4 млн евро.
В минувшем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал 13 результативных передач.
Источник: Вендел может перейти из "Зенита" в "Гремио"
Бразильский «Гремио» рассматривает трансфер полузащитника «Зенита» Вендела.
Фото: ФК "Зенит"